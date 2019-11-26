TEKÄ°RDAÄž'Ä±n MuratlÄ± ilÃ§esinde sivrisinek Ä±sÄ±rmasÄ± sonucu bulaÅŸan BatÄ± Nil VirÃ¼sÃ¼ nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybeden YÃ¼ksel Sezgin'i (57), aÄŸaÃ§tan topladÄ±ÄŸÄ± incirde bulunan bir sivrisineÄŸin soktuÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. YÃ¼ksel Sezgin'in aÄŸabeyi Recai Sezgin, "Normalde bir insanÄ± arÄ± soksa eli ÅŸiÅŸer. Bunda olmadÄ±, eli Ã§Ã¼rÃ¼dÃ¼. Zaten hemen fark ederek hastaneye getirdim. 'YÃ¼rÃ¼' dedim yÃ¼rÃ¼yemedi. OdasÄ±na gidemedi, emekleyemedi" dedi.
YaÅŸamak iÃ§in TÃ¼rkiye'yi tercih eden yabancÄ± uyruklularÄ±n en yoÄŸun olduÄŸu kentlerden Antalya'nÄ±n Alanya ilÃ§esinde nÃ¼fusun yÃ¼zde 10'unu 82 Ã¼lkeden yerleÅŸik yabancÄ± oluÅŸturuyor.