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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Magazin
26 KasÄ±m 2019 - 16:12,

Åžoke eden iddia: PlanÄ±nÄ± kurdu düÄŸünü berbat edecek

Ä°ngiliz kraliyet ailesinin Ã¼yeleriyle ilgili gerÃ§ekten skandal niteliÄŸinde olaylar bir yana bir de sÃ¶ylentiler, iddialar hatta bahisler ortaya atÄ±lÄ±yor.

BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

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BunlarÄ±n en yenisi ise kelimenin tam anlamÄ±yla dudak uÃ§uklatan bir iddia.

BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

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BahisÃ§ilere gÃ¶re Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±lÄ±n ilkbahar ya da yaz aylarÄ±nda evlenecek olan Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi'nin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nÃ¼ gÃ¶lgede kalacak.

BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

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Hatta bahisÃ§iler iÅŸi biraz daha ileri gÃ¶tÃ¼rerek zaten babasÄ± Prens Andrew'nun yarattÄ±ÄŸÄ± skandal yÃ¼zÃ¼nden Ã¼zÃ¼len Prenses Beatrice'in dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nÃ¼n iyice berbat olacaÄŸÄ± konusunda hemfikir.

BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

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Onlara gÃ¶re bunu yapacak olan kiÅŸiler ise Meghan Markle ve Prens Harry.

BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

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BahisÃ§ilerin iddiasÄ±na gÃ¶re Meghan Markle ile Prens Harry ikinci bebeklerini bekledikleri haberini bu dÃ¼ÄŸÃ¼nde verecekler.

BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

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BahisÃ§iler, bu iddialarÄ±nÄ± geÃ§miÅŸ tecrÃ¼belerine dayanarak ortaya atÄ±yor.

BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

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Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank'in dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iÃ§in tÃ¼m ailenin bir araya gelmesini fÄ±rsat bilip onlara Markle'Ä±n ilk hamileliÄŸini duyurmuÅŸlardÄ±.

BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

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Sonra da resmi aÃ§Ä±klama yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bunun ardÄ±ndan da Prenses Eugeni'nin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ -ki gelinliÄŸi, kraliyet ailesinin gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ en gÃ¼zel gelinliklerden biri olarak nitelendirilmiÅŸti- bir anda gÃ¶lgede kalmÄ±ÅŸ, geri plana dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.

BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

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Hatta gelinin annesi Sarah Ferguson, sosyal medya hesabÄ±ndan bu durumu eleÅŸtiren mesajlar atmÄ±ÅŸtÄ±.

BahisÃ§ilere gÃ¶re Markle ve Prens Harry, aileden ÅŸikayet ettikleri belgesel ve basÄ±na yÃ¶nelik resmi uyarÄ±lar nedeniyle azalan sempatilerini bu ÅŸekilde kazanmaya Ã§alÄ±ÅŸacaklar.

BACKGRID UK, DEPO PHOTOSÂ

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Her ne kadar ilk bakÄ±ÅŸta komplo teorisi gibi gÃ¶rÃ¼lse de bahisÃ§ilerin bu iddialarÄ±na yÃ¼rekten inanan ve gayet mantÄ±klÄ± bulanlar da hiÃ§ de az deÄŸil.

Â Ã‡ift evlenmeden Ã¶nce de bu tÃ¼r bahislerde Ã§ocuk sahibi olmak iÃ§in fazla beklemeyecekleri ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Buna gerekÃ§e olarak da Markle'Ä±n yaÅŸÄ± gÃ¶sterilmiÅŸti.Â

GerÃ§ekten de Ã§ift fazla zaman kaybetmeden ilk bebeklerine sahip oldu.

BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

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Sivrisinek Ä±sÄ±rÄ±ÄŸÄ± sonrasÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti

TEKÄ°RDAÄž'Ä±n MuratlÄ± ilÃ§esinde sivrisinek Ä±sÄ±rmasÄ± sonucu bulaÅŸan BatÄ± Nil VirÃ¼sÃ¼ nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybeden YÃ¼ksel Sezgin'i (57), aÄŸaÃ§tan topladÄ±ÄŸÄ± incirde bulunan bir sivrisineÄŸin soktuÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. YÃ¼ksel Sezgin'in aÄŸabeyi Recai Sezgin, "Normalde bir insanÄ± arÄ± soksa eli ÅŸiÅŸer. Bunda olmadÄ±, eli Ã§Ã¼rÃ¼dÃ¼. Zaten hemen fark ederek hastaneye getirdim. 'YÃ¼rÃ¼' dedim yÃ¼rÃ¼yemedi. OdasÄ±na gidemedi, emekleyemedi" dedi.

DHA /
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YaÅŸamak iÃ§in bu ilÃ§eyi tercih ediyorlar! NÃ¼fusun yÃ¼zde 10'u 82 Ã¼lkeden yerleÅŸik yabancÄ±...

YaÅŸamak iÃ§in TÃ¼rkiye'yi tercih eden yabancÄ± uyruklularÄ±n en yoÄŸun olduÄŸu kentlerden Antalya'nÄ±n Alanya ilÃ§esinde nÃ¼fusun yÃ¼zde 10'unu 82 Ã¼lkeden yerleÅŸik yabancÄ± oluÅŸturuyor.

Anadolu AjansÄ± | FotoÄŸraflar: Alamy /