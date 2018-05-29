Şoke eden iddia: Nikaha 'cenaze arabasıyla' götürdüler
Prens Harry ile Meghan Markle'ın hayatını birleştirdiği görkemli törene ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İngiliz basını tarafından Markle'ı annesiyle birlikte nikahın kıyılacağı St. George Şapeli'ne taşıyan klasik otomobille ilgili şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.
İngiliz basınında yer alan haberlere Meghan Markle'ı nikahın kıyılacağı şapele taşıyan Phantom IV modeli Rolls Royce, 1972 yılında yine bütün dünyanın ilgisini çeken bir törende kullanılmıştı. Ancak o bir cenaze töreniydi.
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