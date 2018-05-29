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Şoke eden iddia: Nikaha 'cenaze arabasıyla' götürdüler

Prens Harry ile Meghan Markle'ın hayatını birleştirdiği görkemli törene ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İngiliz basını tarafından Markle'ı annesiyle birlikte nikahın kıyılacağı St. George Şapeli'ne taşıyan klasik otomobille ilgili şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Hürriyet Haber
29.05.2018 - 13:50 | Son Güncelleme:
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Şoke eden iddia: Nikaha cenaze arabasıyla götürdülerNext

İngiliz basınında yer alan haberlere Meghan Markle'ı nikahın kıyılacağı şapele taşıyan Phantom IV modeli Rolls Royce, 1972 yılında yine bütün dünyanın ilgisini çeken bir törende kullanılmıştı. Ancak o bir cenaze töreniydi.

Etiketler: Wallis Simpson , kral edward

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