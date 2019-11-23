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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Instagram
23 Kasım 2019 - 01:27,

Köşeyi dönen kaçmaya başladı! Sokak ortasında T-Rex şoku

İngiltere'de çekilen ilginç video, internette viral oldu.

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Geçtiğimiz günlerde Instagram'da yayınlanan bir video sosyal medyanın gündemine oturdu.

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İngiltere'de Kingston upon Thames'ta kaydedilen görüntülerde bir kişinin korkudan kaçtığı ve önüne çıkanları da paniğe sevk ettiği görülüyor.

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Bir süre sonra köşeden dinozor T-Rex kostümü giyen bir kişi çıkıyor.

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Karşılarında bir anda T-Rex gören vatandaşlar hayatının şokunu yaşıyor.

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T-Rex'i görüp paniğe kapılan kişiler kaçmaya başlıyor.

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T-Rex'i görüp paniğe kapılan kişiler kaçmaya başlıyor.

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Videonun sonundaki mavi kıyafetli kişi de neye uğradığını şaşırıp elindeki yemeği düşürüyor.

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Londra'da yaşayan ünlü şakacı GoubTube'un Instagram ve Twitter'da paylaştığı eğlenceli video 2.5 milyona yakın görüntülenme aldı.

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Çok sayıda kişi söz konusu şaka videosunu oldukça başarılı bulduğunu söyledi.

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Bazı kişiler ise videonun sonundaki kişiye yemek ısrmarlayıp ısmarlamadıklarını sordu.

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İnternet virali haline gelen şaka sebebiyle GoubTube yapımcıları dinozor kıyafetleri ile televizyon programlarına da çağırıldı.

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Köşeyi dönen kaçmaya başladı! Sokak ortasında T-Rex şoku

İngiltere'de çekilen ilginç video, internette viral oldu.

hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Instagram /
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