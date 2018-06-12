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Sokak ortasında ihanetin belgesi mi

Nişanlısına ihanet ettiği ileri sürülen oyuncunun geçen hafta çekilen pozları ortaya çıktı.

Hürriyet Haber
12.06.2018 - 09:48 | Son Güncelleme:
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Sokak ortasında ihanetin belgesi miNext

Dünyaca ünlü TV sunucusu ve şef Anthony Bourdain'in Fransa'da bir otel odasında ölü bulunması sadece ailesini değil dünyanın dört bir yanındaki hayranlarını da üzüntüye boğmuştu. 61 yaşındaki Bourdain'in intihar ettiği anlaşılınca da gözler ünlü şefin özel hayatına çevrilmişti.

Fotoğraflar: Backgrid UK

Etiketler: Anthony bourdain , Asia Argento , Hugo Clement

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