Sokak ortasında ihanetin belgesi mi

Dünyaca ünlü TV sunucusu ve şef Anthony Bourdain'in Fransa'da bir otel odasında ölü bulunması sadece ailesini değil dünyanın dört bir yanındaki hayranlarını da üzüntüye boğmuştu. 61 yaşındaki Bourdain'in intihar ettiği anlaşılınca da gözler ünlü şefin özel hayatına çevrilmişti.
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