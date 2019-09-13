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Şok kavga! Reynmen muhabire saldırdı

Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş muhabire saldırdı. ’Ela’ şarkısıyla adından söz ettiren Reynmen (Yusuf Aktaş) kız arkadaşı Miss Turkey 2013 Güzellik yarışmasında ikinci olan Berrin Keklikler ile yakalanınca kendisini görüntüleyen habercileri tehdit ederek saldırdı.

Sayit DURMAZ
13.09.2019 - 10:53 | Son Güncelleme:
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Şok kavga Reynmen muhabire saldırdıNext

Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş muhabire saldırdı. ’Ela’ şarkısıyla adından söz ettiren Reynmen (Yusuf Aktaş) kız arkadaşı Miss Turkey 2013 Güzellik yarışmasında ikinci olan Berrin Keklikler ile yakalanınca kendisini görüntüleyen habercileri tehdit ederek saldırdı.

Etiketler: istinye park

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