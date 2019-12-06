Şok iddia: Shiloh cinsiyet değiştirmek için tedaviye başladı

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh küçük yaşlarından bu yana erkek kıyafetleri giyip saçlarını da erkek gibi kestiriyor. Jolie de Pitt de daha önce verdikleri röportajlarda, kızları böyle bir karar alırsa onu destekleyeceklerini belirtmişti.



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