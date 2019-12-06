Şok iddia: Shiloh cinsiyet değiştirmek için tedaviye başladı

Rusya'da yayın yapan gazeta.ru adlı sitenin iddiasına göre 13 yaşındaki Shiloh, cinsiyet değişikliği için ilk adımı attı ve hormon tedavisi almaya başladı.
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Küçük yaşlarından beri erkek gibi giyinen ve kendisine John adını veren Shiloh Nouvelle Jolie Pitt'in değişiklik tamamlandıktan sonra da yine bu adı kullanmaya devam edeceği ileri sürüldü.
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Angelina Jolie ve Brad Pitt'in ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh küçük yaşlarından bu yana erkek kıyafetleri giyip saçlarını da erkek gibi kestiriyor. Jolie de Pitt de daha önce verdikleri röportajlarda, kızları böyle bir karar alırsa onu destekleyeceklerini belirtmişti.
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Gösteri dünyasında daha önce de şarkıcı ve oyuncu Cher'in Chastity Bono cinsiyet değiştirip Chaz Bono adını almıştı.
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Bir başka ünlü aktör Warren Beatty'nin kızı da Kathlyn Beatty de aynı prosedürü uygulamıştı.
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Brad Pitt ve Angelina Jolie, kızları daha küçük yaşlardayken iki ağabeyleri Maddox ve Pax Thien'in giyim tarzına özendiğini söylemişti. Her iki ünlü de Shiloh'nun kendi adıyla değil John adıyla çağrılmak istediğini de belirtmişti.