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Şok iddia: 21 yıl önce ölen annesi de düğüne gidecek!

Prens Harry'nin düğününe annesi Prenses Diana'nın da "katılacağı" öne sürüldü.

Hürriyet Haber
28.03.2018 - 09:51 | Son Güncelleme:
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Şok iddia: 21 yıl önce ölen annesi de düğüne gidecekNext

Sadece İngiltere değil bütün dünya önümüzdeki mayıs ayında yapılacak olan düğüne kilitlendi. Milyonlarca kişi Prens Harry ile eski bir oyuncu olan nişanlısı Meghan Markle'ın düğününde neler olacağını merak ediyor. İşte tam bu sırada şoke edici bir iddia ortaya atıldı. Bu, biraz da tüyler ürperten iddiaya göre Prens Harry'nin, 1997 yılında henüz 13 yaşında bir çocukken kaybettiği annesi Prenses Diana da o törene "katılacak."

Etiketler: diana spencer

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