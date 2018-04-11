Şöhrete bir adım kala rotayı çevirdi: O şimdi evli mutlu ve çocuklu
Bu mutluluktan gözlerinin içi gülen genç kadını hatırlıyor musunuz? O bir zamanlar izlenme rekorları kıran bir TV yarışmasının öne çıkan katılımcılarından biriydi. O yarışmada sadece yeteneğiyle değil, güzelliği ve rakiplerinden biriyle yaşadığı aşkla da gündemde kaldı. Sonra birkaç dizide kamera karşısına geçti.
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