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Şöhrete bir adım kala rotayı çevirdi: O şimdi evli mutlu ve çocuklu

Bu mutluluktan gözlerinin içi gülen genç kadını hatırlıyor musunuz? O bir zamanlar izlenme rekorları kıran bir TV yarışmasının öne çıkan katılımcılarından biriydi. O yarışmada sadece yeteneğiyle değil, güzelliği ve rakiplerinden biriyle yaşadığı aşkla da gündemde kaldı. Sonra birkaç dizide kamera karşısına geçti.

Hürriyet Haber
11.04.2018 - 13:38 | Son Güncelleme:
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Şöhrete bir adım kala rotayı çevirdi: O şimdi evli mutlu ve çocukluNext

Ama bir süre önce sakin bir hayatı seçip, evli, mutlu ve çocuklu bir kadın oldu.

Kim mi bu genç kadın? Hemen hatırlatalım.

Fotoğraflar: Instagram

Etiketler: pınar aydın , harun ovalıoğlu , akademi türkiye

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