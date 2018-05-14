Ara
MENÜ
HaberlerAdvertorial HaberleriSofraları Bize Emanet Eden Annelerin Tarifleri
GeriAdvertorial Sofraları Bize Emanet Eden Annelerin Tarifleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Advertorial
14 Mayıs 2018 - 15:19,

Sofraları Bize Emanet Eden Annelerin Tarifleri

Annelerimizin sevgilerini katarak hazırladıkları en lezzetli tarifler, Sana Emanet Anne Tarifleri kitabında bir araya geldi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Annelerimizden bize emanet birbirinden lezzetli yemek tarifleri tek bir kitapta toplanarak yeniden hayat buldu. Annelerin kızlarına miras bıraktığı tatlı-tuzlu hamurişi tarifleri başucu kitabı olacak şekilde hazırlandı. Kitapta hepsi birbirinden özel tarfilere yer verildi. Doğru ölçüler, doğru pişirme ve sunum yöntemlerinin de vurgulandığı kitapta yer alan tariflerin hepsi öncesinde ehil ellerde denenmiş ve tadılmış tariflerdir. Esra Ceyhan, Sibel Yalçın, Birdemliksohbet, Oyaemerk, Mutfakvetatlar, Worldofsimay ve Sütlümutfak sizler için Sana Emanet Anne Tarifleri kitabını inceledi!

Detaylı bilgi için tıklayın

2

Esra Ceyhan

Kaynak:

https://www.instagram.com/p/BioiKIhhG_h/?hl=tr&taken-by=esraceyhanofficial

3

Sibel Yalçın

Kaynak:

https://www.instagram.com/p/BiqqL9-nRhT/?taken-by=sibelyalcincom

4

Birdemliksohbet

Kaynak:

https://www.instagram.com/p/BiquZiiAfvA/?taken-by=birdemliksohbet

5

Oyaemerk

Kaynak:

https://www.instagram.com/p/BiofM_XFoyv/?hl=tr&taken-by=oyaemerk

6

Mutfakvetatlar

Kaynak:

https://www.instagram.com/p/BipM9IPHzuC/?taken-by=mutfavetatlar

7

Sütlümutfak

Kaynak:

https://www.instagram.com/p/Bipif1KBdU-/?taken-by=sutlumutfak

8

Worldofsimay

Kaynak:

https://www.instagram.com/p/Bipif1KBdU-/?taken-by=sutlumutfak

Sponsorlu İçerik

9
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
İLGİLİ GALERİLER

Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş son yolculuğuna uğurlandı

FATİH'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeş, son yolculuğuna uğurlandı.

Semih ÇALIŞKAN -Güven USTA / DHA /
İLGİLİ GALERİLER

Ünlü Müzisyenlerin İzmir Çıkarması!

İzmir’in önde gelen canlı performans mekânı Ooze Venue, sevilen sanatçıları sizin için ağırlıyor. Hafta sonu ve hafta içi konserleriyle her gününüze eğlence ve keyif katıyor.

/