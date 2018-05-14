Sofraları Bize Emanet Eden Annelerin Tarifleri
Annelerimizin sevgilerini katarak hazırladıkları en lezzetli tarifler, Sana Emanet Anne Tarifleri kitabında bir araya geldi!
Annelerimizden bize emanet birbirinden lezzetli yemek tarifleri tek bir kitapta toplanarak yeniden hayat buldu. Annelerin kızlarına miras bıraktığı tatlı-tuzlu hamurişi tarifleri başucu kitabı olacak şekilde hazırlandı. Kitapta hepsi birbirinden özel tarfilere yer verildi. Doğru ölçüler, doğru pişirme ve sunum yöntemlerinin de vurgulandığı kitapta yer alan tariflerin hepsi öncesinde ehil ellerde denenmiş ve tadılmış tariflerdir. Esra Ceyhan, Sibel Yalçın, Birdemliksohbet, Oyaemerk, Mutfakvetatlar, Worldofsimay ve Sütlümutfak sizler için Sana Emanet Anne Tarifleri kitabını inceledi!
Sibel Yalçın
Kaynak:
https://www.instagram.com/p/BiqqL9-nRhT/?taken-by=sibelyalcincom
Birdemliksohbet
Kaynak:
https://www.instagram.com/p/BiquZiiAfvA/?taken-by=birdemliksohbet
Mutfakvetatlar
Kaynak:
https://www.instagram.com/p/BipM9IPHzuC/?taken-by=mutfavetatlar
Sütlümutfak
Kaynak:
https://www.instagram.com/p/Bipif1KBdU-/?taken-by=sutlumutfak
Worldofsimay
Kaynak:
https://www.instagram.com/p/Bipif1KBdU-/?taken-by=sutlumutfak
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