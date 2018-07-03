Ülke ayağa kalktı... Kraliçe'yi ölmeden mezara koydular!

İngiltere'de Kraliyet ailesinin Kraliçe Elizabeth'in ölmesi durumunda hangi uygulamaların yapılacağı konusunda prova yaptığı ortaya çıktı. Kraliçe'nin ölmesi durumunda İngiltere'de yapılacak uygulamalar ise çok ilginç...
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