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    Haberler >Dünya>Ülke ayağa kalktı... Kraliçe'yi ölmeden mezara koydular!

    Ülke ayağa kalktı... Kraliçe'yi ölmeden mezara koydular!

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    Hürriyet Haber
    03.07.2018 - 07:20 | Son Güncelleme:
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    Ülke ayağa kalktı... Kraliçeyi ölmeden mezara koydularNext

    İngiltere'de Kraliyet ailesinin Kraliçe Elizabeth'in ölmesi durumunda hangi uygulamaların yapılacağı konusunda prova yaptığı ortaya çıktı. Kraliçe'nin ölmesi durumunda İngiltere'de yapılacak uygulamalar ise çok ilginç...

    Etiketler: son dakika , haberler , haber , son haber

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