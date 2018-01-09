Sizi asla yüzüstü bırakmayacak 6 kış stili

Üzerimize alabileceğimiz çok fazla parça olduğundan kışın bir stil yaratmak yazın olduğundan çok daha zahmetlidir. Doğru kombini yakalamak ve sokakta günlük işlerimizi hallederken bile şık olmak zor bir meseledir. Ancak üstesinden gelinemez de değildir. İşte hemen kopyalayabileceğiniz kış stilleri…
Özellikle skinny jean’lerin altın dönemini yaşadığını düşünürsek yapmanız gereken çok basittir. Çekin siyah jean’inizi, altına da en sevdiğiniz topuklularınızı giyin. Üzerine ise tüm dikkatleri üzerinize çekecek o paltonuzu ya da trençkotunuzu geçirin. Hem kolay hem şık!
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