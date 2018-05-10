Sizce hangisi daha yakın? Cevabı herkes şoke ediyor!

Bilimsel çalışmalar bulmacaların ve zeka testlerinin beyin fonksiyonlarının çalışmasını desteklediğini gösteriyor. Görsel yanılgı ile bazı bulmacaların cevabı ise insanı neredeyse 'dumura' uğratıyor. Sizce balonlardan hangisi tavana daha yakın duruyor?
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