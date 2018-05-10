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    Sizce hangisi daha yakın? Cevabı herkes şoke ediyor!

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    Hürriyet Haber
    10.05.2018 - 07:36 | Son Güncelleme:
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    Sizce hangisi daha yakın Cevabı herkes şoke ediyorNext

    Bilimsel çalışmalar bulmacaların ve zeka testlerinin beyin fonksiyonlarının çalışmasını desteklediğini gösteriyor. Görsel yanılgı ile bazı bulmacaların cevabı ise insanı neredeyse 'dumura' uğratıyor. Sizce balonlardan hangisi tavana daha yakın duruyor?

    Etiketler: son dakika , haberler , haber , son haber

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