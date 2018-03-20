Sosyal medya sayesinde kimin ne zaman ve nasÄ±l Ã¼nlÃ¼ olacaÄŸÄ± belli olmuyor. HiÃ§ umulmadÄ±k bir anda hiÃ§ de bunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyen birisi bir anda kendini sosyal medya ÅŸÃ¶hretleri arasÄ±nda bulabiliyor.
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