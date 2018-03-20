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Sizce hangisi daha ünlü

Sosyal medya sayesinde kimin ne zaman ve nasÄ±l Ã¼nlÃ¼ olacaÄŸÄ± belli olmuyor. HiÃ§ umulmadÄ±k bir anda hiÃ§ de bunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyen birisi bir anda kendini sosyal medya ÅŸÃ¶hretleri arasÄ±nda bulabiliyor.

HÃ¼rriyet Haber
20.03.2018 - 15:18 | Son GÃ¼ncelleme:
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Sizce hangisi daha Ã¼nlÃ¼Next

Ä°ÅŸte 13 yaÅŸÄ±ndaki Ryan Mckenna da bunlardan biri.Â

Etiketler: ryan mckenna , selfiekid , justin timberlake

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