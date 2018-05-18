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    Haberler >Dünya>Sizce hangi renk daha baskın? Bu test gerçek yaşınızı ortaya çıkaracak!

    Sizce hangi renk daha baskın? Bu test gerçek yaşınızı ortaya çıkaracak!

    Üç tip yaş vardır. Kronolojik yaş, kaç yıl yaşadığınızı gösterir; biyolojik yaş, beden sağlığınızın ve fiziksel durumunuzun göstergesidir; zihin yaşı ise beyninizin kaç yaşında hissettiğini anlatır. Sosyal medya kullanıcıları arasında sıkça paylaşılan bir renk testi zihin yaşınızı ortaya çıkarıyor. Aşağıdaki soruları cevaplayın, seçeneklerinizin karşılığı olan numaraları toplayın ve zihin yaşınızı hesaplayın.

    Hürriyet Haber
    18.05.2018 - 08:18 | Son Güncelleme:
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    Sizce hangi renk daha baskın Bu test gerçek yaşınızı ortaya çıkaracakNext

    Fotoğraftaki manzarada hangi renk daha baskın?

    Etiketler: Renkler , Test

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