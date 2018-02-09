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Siz yakıştıramıyorsunuz ama benim gönlüm onu seçti

Dünyanın hiç tartışmasız en güzel kadınlarından biri olan Adriana Lima, yaz aylarında yeni sevgilisiyle herkesi şaşırttı. Bunun öncelikli nedeni, podyumun en çok kazanan ve yıllara meydan okuyan modellerinden biri olan Lima'nın gönlünü bir Türk'e kaptırmasıydı.

Hürriyet Haber
09.02.2018 - 13:29 | Son Güncelleme:
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Siz yakıştıramıyorsunuz ama benim gönlüm onu seçtiNext

Üstelik, güzellik konusunda tartışmasız ve benzersiz Lima'nın sevgilisi ne Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biriydi ne de kendisi kadar ünlüydü. Peki neydi Adriana'nın günlünü Metin Hara'ya kaptırmasına neden olan.

Etiketler: ünlülerin eşleri , ünlülerin sıradan görünüşlü eşleri , ünlüler ve eşleri

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