Siz yakıştıramıyorsunuz ama benim gönlüm onu seçti
Dünyanın hiç tartışmasız en güzel kadınlarından biri olan Adriana Lima, yaz aylarında yeni sevgilisiyle herkesi şaşırttı. Bunun öncelikli nedeni, podyumun en çok kazanan ve yıllara meydan okuyan modellerinden biri olan Lima'nın gönlünü bir Türk'e kaptırmasıydı.
Üstelik, güzellik konusunda tartışmasız ve benzersiz Lima'nın sevgilisi ne Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biriydi ne de kendisi kadar ünlüydü. Peki neydi Adriana'nın günlünü Metin Hara'ya kaptırmasına neden olan.
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