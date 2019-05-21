Siz onu bir de giyinince görün

Festivale konuk olan ünlüler genellikle akşam saatlerinde galadan galaya koşarken gündüz de kentin tadını çıkarmaya çalışıyor. Akşam en şık halleriyle kamera karşısına çıkan ünlüler gündüzleri daha rahat, makyajsız ve doğal hallariyle görüntüleniyor. İşte kırmızı halıda şıklık yarışı sergileyen ünlülerin kamera arkasındaki rahat ve doğal halleri.
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