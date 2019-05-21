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Siz onu bir de giyinince görün

72'nci Cannes Film Festivali bütün hızıyla devam ediyor. Sinema ve moda dünyasından çok sayıda ünlüyü konuk eden festival, bu tatil kentinin sokaklarını da renklendirdi.

BACKGRID UK

Hürriyet Haber
21.05.2019 - 12:29 | Son Güncelleme:
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Siz onu bir de giyinince görünNext

 Festivale konuk olan ünlüler genellikle akşam saatlerinde galadan galaya koşarken gündüz de kentin tadını çıkarmaya çalışıyor. Akşam en şık halleriyle kamera karşısına çıkan ünlüler gündüzleri daha rahat, makyajsız ve doğal hallariyle görüntüleniyor. İşte kırmızı halıda şıklık yarışı sergileyen ünlülerin kamera arkasındaki rahat ve doğal halleri.

BACKGRID UK  

Etiketler: cannes film festivali , 72'nci cannes film festivali

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