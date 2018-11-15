Siz onları bir de gerçek yüzleriyle görün

Yılın en çok konuşulan moda olaylarından biri önceki hafta gerçekleşti. Çok sıkı bir elemeden geçirilerek seçilen onlarca model Victoria's Secret podyumunu adımladı. Her biri o geceye kadar formları bozulmasın diye neredeyse aç gezen modeller, iddialı makyajlarıyla yeni koleksiyonu tanıttılar. Peki Victoria's Secret melekleri olarak anılan o modellerin makyajsız hallerini merak ediyor musunuz?
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