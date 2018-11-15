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Siz onları bir de gerçek yüzleriyle görün

Bütün dünyanın nefesini tutup beklediği defilede podyuma çıkan Victoria's Secret kızlarının gerçek yüzleri.

Hürriyet Haber
15.11.2018 - 14:24 | Son Güncelleme:
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Siz onları bir de gerçek yüzleriyle görünNext

 Yılın en çok konuşulan moda olaylarından biri önceki hafta gerçekleşti. Çok sıkı bir elemeden geçirilerek seçilen onlarca model Victoria's Secret podyumunu adımladı. Her biri o geceye kadar formları bozulmasın diye neredeyse aç gezen modeller, iddialı makyajlarıyla yeni koleksiyonu tanıttılar. Peki Victoria's Secret melekleri olarak anılan o modellerin makyajsız hallerini merak ediyor musunuz?

İşte meleklerin gerçek yüzleri.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM

Etiketler: model , defile

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