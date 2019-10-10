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Siz hiç Kraliçe'yi böyle gördünüz mü?

Gelinlerinin başını derde sokan bu görüntülere karşı öyle bir önlem alıyor ki!

Hürriyet Haber
10.10.2019 - 15:12 | Son Güncelleme:
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Siz hiç Kraliçeyi böyle gördünüz müNext

Giydiği kıyafet yüzünden zor anlar yaşamak birçok ünlünün kabusu. Özellikle de bu ünlü ülkesini temsil eden bir kişiyse. Hele de İngiliz kraliyet ailesinin üyelerinden biriyse. Çünkü giysilerinden aksesuarlarına, taktığı takılardan ojelerinin rengine kadar katı kurallara uymak zorunda herkes.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

Etiketler: Kraliçe 2. Elizabeth , kate middleton , kraliyet ailesi

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