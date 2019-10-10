Siz hiç Kraliçe'yi böyle gördünüz mü?

Giydiği kıyafet yüzünden zor anlar yaşamak birçok ünlünün kabusu. Özellikle de bu ünlü ülkesini temsil eden bir kişiyse. Hele de İngiliz kraliyet ailesinin üyelerinden biriyse. Çünkü giysilerinden aksesuarlarına, taktığı takılardan ojelerinin rengine kadar katı kurallara uymak zorunda herkes.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.