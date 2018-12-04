Siz evlenin tabii, ama fillerin suçu ne!

Gösteri dünyasının iki ünlüsü Hint asıllı Priyanka Chopra ile Nick Jonas'ın düğünü olay oldu. Ama sadece renkli ve gösterişli programıyla değil seremoninin bir parçası olarak fil ve atların da kullanılmasıyla.
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