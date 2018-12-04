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Siz evlenin tabii, ama fillerin suçu ne!

Ünlü çiftin düğünlerinde fil ve at kullanması hayvanseverleri öfkelendirdi.

Hürriyet Haber
04.12.2018 - 13:58 | Son Güncelleme:
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Siz evlenin tabii, ama fillerin suçu neNext

Gösteri dünyasının iki ünlüsü Hint asıllı Priyanka Chopra ile Nick Jonas'ın düğünü olay oldu. Ama sadece renkli ve gösterişli programıyla değil seremoninin bir parçası olarak fil ve atların da kullanılmasıyla.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK, BACKGRID USA, AP

Etiketler: priyanka chopra , nick jonas , jodhpur

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