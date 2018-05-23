Siyasette gençlik aşısı

Anayasa değişikliğiyle seçilme yaşının 25’ten 18’e düşmesinin ardından milletvekili listelerinde de genç isimler dikkat çekti. AK Parti’de 57, CHP’de 48, MHP’de 2 ve İYİ Parti’de 6 genç listede kendine yer buldu. Gençler, seçilme şansı olmayan yerlerden aday gösterilmelerine rağmen mutlular.
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