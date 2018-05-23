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    Siyasette gençlik aşısı

    Anayasa değişikliğiyle seçilme yaşının 25’ten 18’e düşmesinin ardından milletvekili listelerinde de genç isimler dikkat çekti. AK Parti’de 57, CHP’de 48, MHP’de 2 ve İYİ Parti’de 6 genç listede kendine yer buldu. Gençler, seçilme şansı olmayan yerlerden aday gösterilmelerine rağmen mutlular.

    Gamze KOLCU - Gizem KARAKIŞ / ANKARA
    23.05.2018 - 01:52 | Son Güncelleme:
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    Siyasette gençlik aşısıNext

    Seçilme yaşının 18’e düşmesiyle dört partiden 25 yaşın altında 113 genç vekil adayı yarışacak. Sıralamadaki yerleri kötü de olsa hedefleri büyük. İşte en genç adaylar ve seçilebilme ihtimalleri...

    Etiketler: seçim , erken seçim , gündem

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