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Siyah İnci'nin gözyaşları

Kısa süre önce Müslüman olduğunu açıklayarak dikkatleri üzerine çeken Della Miles'ın duygusal anları...

Hürriyet Haber
27.03.2019 - 10:31 | Son Güncelleme:
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Siyah İncinin gözyaşlarıNext

Geçtiğimiz akşam Uluslararası Down Sendromu Federasyonu tarafından ''Gönüllü Kültür ve Yardım Meleği'' olarak ilan edilen ve kendisine Gümüş kaplama Kuran-Kerim hediye edilen Miles, Avrupa turnesi öncesi İstanbul Ataşehir Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezini ziyaret etti.

Etiketler: Siyah İnci , Down Sendromu Federasyonu

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