Siyah İnci'nin gözyaşları

Geçtiğimiz akşam Uluslararası Down Sendromu Federasyonu tarafından ''Gönüllü Kültür ve Yardım Meleği'' olarak ilan edilen ve kendisine Gümüş kaplama Kuran-Kerim hediye edilen Miles, Avrupa turnesi öncesi İstanbul Ataşehir Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezini ziyaret etti.
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