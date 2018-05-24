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Haberler >Ekonomi>Sivas'ta yükseliyor, görenleri şaşırtıyor! Şimdiden hınca hınç doldu

Sivas'ta yükseliyor, görenleri şaşırtıyor! Şimdiden hınca hınç doldu

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DHA
24.05.2018 - 11:37 | Son Güncelleme:
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Sivasta yükseliyor, görenleri şaşırtıyor Şimdiden hınca hınç dolduNext

SİVAS Belediyesi’nce kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı’na inşa edilen ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran ’Yüzüklerin Efendisi’ filmindeki ’Hobbit’ evlerine benzeyen yeni yamaç evlerinde sona gelindi. Yapılan çalışmayla bölgede mini ’Hobbit köyü’ oluşturuldu. Evler, mimarisiyle ilgi çekiyor.

Etiketler: hobbit , hobbit köyü , hobbit köyü sivas

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