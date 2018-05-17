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    Sivas'ta yükseliyor! Böylesi ilk kez yapılıyor

    Sivas'ta yapımına geçin yıl başlanan ve "ay-yıldız" şeklindeki mimarisiyle dikkati çeken caminin inşaatı büyük bir titizlikle devam ediyor.

    AA
    17.05.2018 - 13:27 | Son Güncelleme:
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    Sivasta yükseliyor Böylesi ilk kez yapılıyorNext

    Yukarı Tekke Mezarlığı yakınlarındaki belediye ve hayırsever vatandaşların yapımını üstlendiği 7 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu "ay-yıldız" şeklindeki caminin inşasına geçen yıl eylül ayında başlanmıştı. Yıldız şeklindeki kapalı alanında 3 bin 500, hilal şeklindeki avlusunda ise 5 bin kişinin namaz kılabileceği caminin yıl sonunda ibadete açılması hedefleniyor.

    Etiketler: Cami , inşaat , gündem
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