Sivaslı etli ekmek, Avrupa yolunda

Sivas’ta vatandaşların vazgeçilmezleri arasında yer alan etli ekmek, damak çatlatan lezzetiyle namını yurtdışına kadar ulaştırdı. Yurtdışında yaşayan Türkler, memleketlerine uzak olmalarına aldırış etmeden Sivas’tan verdikleri siparişle gurbette de etli ekmek tüketmeye devam ediyor.
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Talebin çok fazla olduğunu ve artık cevap veremediklerini belirten etli ekmek ustası Ali Kara, şunları söyledi:
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“Özellikle yazın gurbetçilerimiz ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen hemşerilerimiz aşırı derecede etli ekmeği paket olarak götürüyor. 1 hafta yol gidebilecek bir ürün, bunların tabi özel ambalajları var kutulara koyuyoruz, vakumluyoruz, paketliyoruz ve gönderiyoruz.”
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“Gurbetçilerimiz özellikle yazın 10’ar 20’şer adet kutularla götürüyorlar.”
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“İsviçre’den Almanya’ya, Hollanda’dan Belçika’ya... İnanın aşırı yoğun bir etli ekmek talebi geliyor. Yazın memleketlerine gelen gurbetçilerimiz yurtdışına özellikle kendileri götürmeyi tercih ediyor.”
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“Burada uçakla verip göndermek zamanında teslim alamamak gibi sıkıntılar doğurduğu için bunu pek tercih etmiyoruz ama gurbetçilerimiz çok fazla talep ettiği için var gücümüzle çalışıyoruz.”
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Etli ekmek fırınının müşterilerinden Yusuf Sancak ise, “Etli ekmeği çok beğeniyorum ve neredeyse 20 yıldır sürekli tüketiyorum. Sivasımız’ın pidesinin Türkiye ve yurt dışında tanınıp tüketilmesi gurur verici, mutlu oluyoruz” dedi.