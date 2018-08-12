Sırt çantasını taktı kimse onu tanımadı! Ünlü çiftin yurt dışı kaçamağı
2013’te birlikte rol aldıkları Beni Affet dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve kısa bir süre içinde de dünyaevine giren Gaye Turgut ve Deniz Evin tatile yurt dışına çıktı. İlk durak olarak Hollanda’nın Amsterdam kentine giden Evin çifti, Dam Meydanı, Amstel Nehri, Madame Tussauds müzesi ve Body Worlds sergilerini dolaştı. Fotoğraflar: Instagram
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