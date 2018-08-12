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Sırt çantasını taktı kimse onu tanımadı! Ünlü çiftin yurt dışı kaçamağı

2013’te birlikte rol aldıkları Beni Affet dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve kısa bir süre içinde de dünyaevine giren Gaye Turgut ve Deniz Evin tatile yurt dışına çıktı. İlk durak olarak Hollanda’nın Amsterdam kentine giden Evin çifti, Dam Meydanı, Amstel Nehri, Madame Tussauds müzesi ve Body Worlds sergilerini dolaştı.
Fotoğraflar: Instagram

Hürriyet Haber
12.08.2018 - 12:18 | Son Güncelleme:
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Sırt çantasını taktı kimse onu tanımadı Ünlü çiftin yurt dışı kaçamağıNext

Gaye Turgut-Deniz Evin çifti, yoğun geçen sezonun ardından yorgunluklarını atmak için tatile çıktı.

Etiketler: Gaye Turgut Evin

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