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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraflar: AP/Reuters
28 Ekim 2019 - 00:31,

'Sırt çantalı katili' öldü

Avustralya’da, sırt çantalı turistleri öldürmesiyle ünlü korkunç seri katil Ivan Milat'ın ölüm haberi geldi.

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90'lı yılların başında Avustralya'ya gidenlerin korkulu rüyası olan Ivan Milat isimli katil, kurbanlarını ağına düşürüp çeşitli işkencelerden sonra öldüren bir psikopat seri katil.

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1994 yılında yakalanıp cezaevine konan vahşi katilin mide kanseri sebebiyle öldüğü bildirildi.

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74 yaşında hayatını kaybeden Milat'ın bu sabah erken saatlerde Sidney'deki Long Bay Hapishanesi'nin tıbbi bölümünde öldüğü söylendi.

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Milat 3 Alman, 2 İngiliz ve 2 Avustralyalı 'sırt çantalı' turisti öldürmüştü.

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Cinayetler 1992-1993 yılları arasında kurbanların cesetlerinin Sydney dışındaki bir ormanda bulunduğu zaman ortaya çıktı.

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Polis, İngiliz kurbanlar 21 yaşındaki Caroline Clarke ve 22 yaşındaki Joanne Walters'ı diş kayıtlarını kontrol ederek belirleyebildi.

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Milat'ın evinde yapılan aramada cinayetlerde kullanılanlar da dahil birçok tüfek ve kurbanlarından bazılarının kameralarını bulmuştu.

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Avusturalyalı seri katil Ivan Milat en az 7 kişiyi öldürüp New South Wales’te bir ormana gömmüştü.

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Yakalandığında, yetkililer vahşice öldürülen kurbanlardan alınmış ve arasında uyku tulumları, kıyafetler, çadırlar ve diğer ekipmanlar bulunan bir grup kamp malzemesi bulmuşlardı.

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'Sırt çantalı katili' öldü

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Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraflar: AP/Reuters /