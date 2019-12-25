Şırnak'ta iki beldede başlık parası kaldırıldı

Aile büyükleri, kanaat önderleri ile toplantı yaptık. Bu kararı oy birliği ile aldık. Bundan sonra başlık parası olmayacak. Geline takılacak altının değeri de 35 bin TL'yi geçmeyecek. Bu kararı halkımız için yararlı gördük. Bundan sonra gençlerimiz evlenebilecek. Ben bu kararın sadece Şenoba ile sınırlı kalmasını istemiyorum. Çünkü geleceğimiz gençlerimiz ve kız kardeşlerimize bağlıdır. Bu insanları mağdur etmemiz lazım.