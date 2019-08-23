Şirketi yine gündeme geldi! Arkadaşından borç alarak kurmuştu: En zenginlerden biri oldu

Çin'in en büyük e-ticaret şirketi Alibaba Group Holding, Hong Kong'daki karışıklıklar nedeniyle Hong Kong'da planladığı 15 milyar doları bulabilecek halka arzı erteledi. Peki bugün dünyanın konuştuğu Alibaba Group nasıl kuruldu, Jack Ma nasıl bu noktalara geldi...
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