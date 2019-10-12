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    Sirkeci'de kavgaya polisten köpekli müdahale

    İstanbul, Sirkeci'de telefoncu dükkanı çalışanları ile müşterileri arasında kavga çıktı. Kavga sırasında kaçan müşteri, zabıta kulübesine sığındı. Müşteriyi kovalayan çalışanlar, zabıta kulübesinin camını kırdı. Yoldan tesadüfen geçen polis ekibi araçtan indirdiği köpekle kavga edenleri ayırdı.

    DHA
    12.10.2019 - 11:46 | Son Güncelleme:
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    Sirkecide kavgaya polisten köpekli müdahaleNext

    Etiketler: haber , gündem , açıklama , son dakika haberler

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