Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>Sıralama değişti! Yüzbinlerce kişi geldi

Sıralama değişti! Yüzbinlerce kişi geldi

İstanbul’a bu yılın ilk iki ayında gelen turist sıralaması geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre değişti.

DHA-Görseller: AA
30.03.2019 - 15:11 | Son Güncelleme:
1 / 26
Sıralama değişti Yüzbinlerce kişi geldiNext

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre İstanbul’a bu yılın ilk iki ayında gelen turist sayısı 1 milyon 903 bin 657 oldu. Ocak ayında 918 bin 944, Şubat ayında ise 984 bin 693 yabancı kente geldi. İstanbul’a gelen yabancılar listesinin ilk sırası da değişti.

İSTANBUL’A OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE GELEN YABANCILAR

Etiketler: turizm , turist sayısı , haberler

En Yeni Foto Galeriler

08 Ocak 2019 Gazete Manşetleri

08 Ocak 2019 Gazete Manşetleri

Beşiktaş düğmeye bastı! Transfer...

Beşiktaş düğmeye bastı! Transfer...

Onlarca araç ve yolcu mahsur kaldı!

Onlarca araç ve yolcu mahsur kaldı!

Fenerbahçeli yıldızın menajeri bombayı patlattı: 'Barcelona ile görüştük...'

Fenerbahçeli yıldızın menajeri bombayı patlattı: 'Barcelona ile görüştük...'

UEFA açıkladı! Beşiktaş uçtu...

UEFA açıkladı! Beşiktaş uçtu...

Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Recep Çetin'e ilginç destek

Recep Çetin'e ilginç destek

Önce dua okudu, ardından ateş etti

Önce dua okudu, ardından ateş etti

Türkiye'nin en güzel kış adresi! 170 TL'ye rüya gibi tatil...

Türkiye'nin en güzel kış adresi! 170 TL'ye rüya gibi tatil...

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.