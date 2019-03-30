Sıralama değişti! Yüzbinlerce kişi geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre İstanbul’a bu yılın ilk iki ayında gelen turist sayısı 1 milyon 903 bin 657 oldu. Ocak ayında 918 bin 944, Şubat ayında ise 984 bin 693 yabancı kente geldi. İstanbul’a gelen yabancılar listesinin ilk sırası da değişti.
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