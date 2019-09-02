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Sıra bizde!

 Bir zamanlar anne ve babaları kırmızı halıya çıkardı, şimdi sıra onlarda.

BACKGRID UK, REUTERS, AFP, AP

Hürriyet Haber
02.09.2019 - 16:55 | Son Güncelleme:
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Sıra bizdeNext

Hollywood'un ünlülerinin çocukları bu yıl 76'ncısı düzenlenen Venedik Film Festivali'ne damga vurdu. Bir yanda Johnny Depp ve Vanessa Paradis'in kızı Lily Rose Depp, diğer yanda Andie MacDowell ile Paul Qualley'ın kızlarından Margaret, festivalin en çok konuşulan konukları arasında yer aldı.

BACKGRID UK, REUTERS, AFP, AP 

Etiketler: lilly rose depp , margaret qualley , Andie MacDowell , Johnny Depp

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