Sıra bizde!

Hollywood'un ünlülerinin çocukları bu yıl 76'ncısı düzenlenen Venedik Film Festivali'ne damga vurdu. Bir yanda Johnny Depp ve Vanessa Paradis'in kızı Lily Rose Depp, diğer yanda Andie MacDowell ile Paul Qualley'ın kızlarından Margaret, festivalin en çok konuşulan konukları arasında yer aldı.
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