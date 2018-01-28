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    Sınır ve Afrin'den son fotoğraflar...

    Zeytin Dalı harekatı 9. gününde... Kritik önemdeki Burseya Dağı ele geçirildi.

    Hürriyet Haber
    28.01.2018 - 13:39 | Son Güncelleme:
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    Sınır ve Afrinden son fotoğraflar...Next

    Zeytin Dalı harekatının 9. gününde, daha önce büyük bölümü ele geçirilen kritik Burseya Dağı'ndaki tüneller, beton koruganlar, mevziler uçak, tank ve obüslerle peş peşe vuruldu. Terör örgütü, dağın Afrin'e bakan yamacında bulunuyordu.

    Etiketler: Afrin , sınır , son dakika

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