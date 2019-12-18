Tunç Başaran: Ömrümü sinemaya adadı, Hollywood'a gitmek için evinden kaçmıştı
Uçurtmayı Vurmasınlar, Sen de Gitme, Abuzer Kadayıf ve daha nice unutulmaz film. Çağdaş Türk sinemasına damga vuran yönetmenlerden Tunç Başaran'ın geride bıraktığı filmlerden yalnızca birkaçı. Bir değil birkaç kuşaktan sinema seyircisi onu imzasını attığı bu filmlerle hatırlayacak.
DEPO PHOTOS, HÜRRİYET ARŞİV
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1
Kariyerine Yeşilçam'ın iki büyük ustası Atıf Yılmaz ve Halit Refiğ'in asistanı olarak başlayan Tunç Başaran dünyaya gözlerini 1 Ekim 1938 tarihinde İstanbul'da açtı.
Çocukluğunu ve gençliğini İstanbul'un Fatih semtinde geçirdi. Zaten mesleğini seçmesinde de bu semtin büyük etkisi var.
DEPO PHOTOS, HÜRRİYET ARŞİV
2
Kendi anlattığına göre hayatını değiştiren eskiden Direklerarası denilen sonradan Şehzadebaşı olarak adlandırılan yani kentin kültür hayatının en hareketli noktası olan bu bölge.
DEPO PHOTOS, HÜRRİYET ARŞİV
3
Çünkü o tarihte bu bölgede yedi- sekiz tane sinema vardır. Tunç Başaran da daha altı yaşında bir çocuk olduğu dönemde o sinemalarda oynayan filmleri ezberlercesine izler.
Hatta o dönemde arkadaş olduğu spor yazarı İslam Çupi ile birlikte Fatih Kaymakamlığı karşısındaki Hava Şehitleri Parkı’nın parmaklıklarına oturur, seyrettikleri filmleri tartışırlar.
DEPO PHOTOS, HÜRRİYET ARŞİV
4
Arkadaşı, Tunç Başaran'ı o dönemin ünlü yönetmenlerinden John Ford'a gönderme yaparak "John Ford" adıyla çağırır.
Tunç Başaran, sinema tutkusuna öyle kaptırmıştır kendini henüz 17 yaşındayken evden kaçar. Tek bir amacı vardır!
DEPO PHOTOS, HÜRRİYET ARŞİV
5
Bir şilebe binip ABD'ye gidecektir. Elbette sinemacı olacaktır Amerika'da. Üstelik de dönemin en ünlü oyuncularından biri olan Charlton Heston'ı da görecektir.
Tunç Başaran, Adapazarı'nda yakalanır. Hayallerini gerçekleştirmesi için çok da fazla beklemesi gerekmez aslında.
DEPO PHOTOS, HÜRRİYET ARŞİV
6
Edebiyat Fakültesi’nde okurken yönetmen Memduh Ün’le tanışır. Yazdığı bir senaryoyu okuyan Ün kendisine asistanlık teklif eder.
Başaran'ın sinema kariyeri böylece başlar. Dört yıl boyunca Ün’ün yanında çalışır. Sonradan o dönemi “Ne öğrendiysem ondan öğrendim” diyerek anlatır.
DEPO PHOTOS, HÜRRİYET ARŞİV
7
O arada Lütfi Akad, Halit Refiğ, Atıf Yılmaz, Ertem Göreç gibi ünlü yönetmenlerin yanında da asistanlık yapar.1964 yılında Hayat Kavgası adlı ilk filmini yapar. Sonra “Kara Memet” ve Orhan Kemal’in “Bekçi Murtaza”sını çeker. 1966’da askere gider. Sinemadan kopmaz, çok trajik bulduğu Adnan Menderes’in hayatını film yapmak ister, araştırmalara başlar.
DEPO PHOTOS, HÜRRİYET ARŞİV
8
Askerlik görevinin ardından yine setlere döner. Bir yıl kadar hiçbir iş yapmaz. Menderes’le ilgili araştırmalarına devam etmektedir.
Bir süre reklam sektörüne geçen Başaran reklam filmleri çekmeye başlar. Bu alanda da başarılı işlere imza atar.
Müjde Ar'a şöhret kazandıran kolonya reklamında da Başaran'ın imzası var.
DEPO PHOTOS, HÜRRİYET ARŞİV
9
Sinemaya 15 yıl ara verdikten sonra yeniden sinemaya döner. Kazandığı bütün parayı senaryosunu da kendi yazdığı “Biri ve Diğerleri” adlı filme yatırır. Film kendisine 1987 Antalya Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’nü, ardından 1988’de İstanbul Film Festivali’nde (o günlerdeki adıyla İstanbul Sinema Günleri) En İyi Türk Filmi Ödülü’nü getirir.
DEPO PHOTOS, HÜRRİYET ARŞİV
10
Sonra unutulmaz filmi “Uçurtmayı Vurmasınlar”ı (1989) yapar. Başta 8. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde kazandığı “Yılın En İyi Türk Filmi” ödülü olmak üzere, yurt içi ve yurt dışında En İyi Film, En İyi Yönetmen dallarında birçok ödül alan bu film “En İyi Yabancı Film” dalında Oscar aday adayı olur.
DEPO PHOTOS, HÜRRİYET ARŞİV
11
Arkasından “Piano Piano Bacaksız” (1991) filmi gelir. O da “Uçurtmayı Vurmasınlar”ın başarısını yakalar. “Uzun İnce Bir Yol” (1993), “Sen de Gitme” (1996), “Kaçıklık Diploması”(1998), “Abuzer Kadayıf” (2000) Başaran’ın uluslararası sinema tarihinde yerini almış filmleridir.
DEPO PHOTOS, HÜRRİYET ARŞİV
12
Tunç Başaran geride bıraktığı bu eserlerle anılacak.