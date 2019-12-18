Tunç Başaran: Ömrümü sinemaya adadı, Hollywood'a gitmek için evinden kaçmıştı

Çünkü o tarihte bu bölgede yedi- sekiz tane sinema vardır. Tunç Başaran da daha altı yaşında bir çocuk olduğu dönemde o sinemalarda oynayan filmleri ezberlercesine izler.



Hatta o dönemde arkadaş olduğu spor yazarı İslam Çupi ile birlikte Fatih Kaymakamlığı karşısındaki Hava Şehitleri Parkı’nın parmaklıklarına oturur, seyrettikleri filmleri tartışırlar.



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