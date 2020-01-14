MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSinem Kobal üşüdü, Kenan İmirzalıoğlu ceketini verdi
GeriMagazin Sinem Kobal üşüdü, Kenan İmirzalıoğlu ceketini verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 14 Ocak 2020 - 09:08, /

Sinem Kobal üşüdü, Kenan İmirzalıoğlu ceketini verdi

Sanatçı Sıla Gençoğlu ile ünlü şef Hazer Amani bugün sade bir törenle dünyaevine girdi. Çift, nikahtan sonra davet verdi.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
1

Nişantaşı’ndaki Alancha Restaurant’ta gerçekleşen davete katılanlar arasında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal da vardı.

2

Sinem Kobal gecede derin göğüs ve bacak dekolteli yeşil saten bir elbise giydi. Davet öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan çiftten Kenan İmirzalıoğlu "Heyecanlarını paylaşmaya geldik" dedi.

3

Kenan İmirzalıoğlu 'Çifte tavsiyelerde bulundunuz mu?' sorusuna ise "Tavsiyeler kısmına daha gelmedik. Düğünü bir yapalım o sonrasında..." yanıtını verdi. Kenan İmirzalıoğlu daha sonra ' Sinem'i üşütmeyelim...' diyerek eşi ile birlikte mekana girdi.

4

Çift, davet çıkışı bir kez daha muhabirler ile karşı karşıya geldi. İmirzalıoğlu'nun üşüyen eşine ceketini vermesi dikkatlerden kaçmadı.

5

Kenan İmirzalıoğlu, ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasına katılan çok küçük yaşlarda geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla konuşma engeli bulunan Ümmü Gülsüm'ün başarısı ile ilgili sorulara da yanıt verdi...

6

“2 saatlik bir çekim oldu. Gülsüm ile iki saat baş başa vakit geçirdik. Gülsüm’ün o cesareti yüreği orada bana çok dokunmuştu sonradan anladım memleketteki herkese dokunmuş. Bu beni çok mutlu etti. O kadar güzel bir insandı ki o kadar güzel enerjili ve tertemiz kalmış bir insandı ki insana kendisini sorgulatıyordu. Karşında bu kadar temiz bir insan var acaba ben nasılım diye hepimizin ruhuna dokundu”

7
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi