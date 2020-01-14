Sinem Kobal üşüdü, Kenan İmirzalıoğlu ceketini verdi

“2 saatlik bir çekim oldu. Gülsüm ile iki saat baş başa vakit geçirdik. Gülsüm’ün o cesareti yüreği orada bana çok dokunmuştu sonradan anladım memleketteki herkese dokunmuş. Bu beni çok mutlu etti. O kadar güzel bir insandı ki o kadar güzel enerjili ve tertemiz kalmış bir insandı ki insana kendisini sorgulatıyordu. Karşında bu kadar temiz bir insan var acaba ben nasılım diye hepimizin ruhuna dokundu”