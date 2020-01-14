Haber Giriş: 14 Ocak 2020 - 09:08,
Sinem Kobal üşüdü, Kenan İmirzalıoğlu ceketini verdi
Sanatçı Sıla Gençoğlu ile ünlü şef Hazer Amani bugün sade bir törenle dünyaevine girdi. Çift, nikahtan sonra davet verdi.
Nişantaşı’ndaki Alancha Restaurant’ta gerçekleşen davete katılanlar arasında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal da vardı.
Kenan İmirzalıoğlu 'Çifte tavsiyelerde bulundunuz mu?' sorusuna ise "Tavsiyeler kısmına daha gelmedik. Düğünü bir yapalım o sonrasında..." yanıtını verdi. Kenan İmirzalıoğlu daha sonra ' Sinem'i üşütmeyelim...' diyerek eşi ile birlikte mekana girdi.
Kenan İmirzalıoğlu, ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasına katılan çok küçük yaşlarda geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla konuşma engeli bulunan Ümmü Gülsüm'ün başarısı ile ilgili sorulara da yanıt verdi...
“2 saatlik bir çekim oldu. Gülsüm ile iki saat baş başa vakit geçirdik. Gülsüm’ün o cesareti yüreği orada bana çok dokunmuştu sonradan anladım memleketteki herkese dokunmuş. Bu beni çok mutlu etti. O kadar güzel bir insandı ki o kadar güzel enerjili ve tertemiz kalmış bir insandı ki insana kendisini sorgulatıyordu. Karşında bu kadar temiz bir insan var acaba ben nasılım diye hepimizin ruhuna dokundu”
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