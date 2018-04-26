Şinanari diyerek şöhret olmuştu: Tanıdınız mı bu ünlü şarkıcıyı
Takvimler 1995 yılını gösteriyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan 23 yaşındaki gencecik bir şarkıcı Sana Sahibim adlı şarkıyla bir anda müzik piyasasında yıldız gibi parladı.
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