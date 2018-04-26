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Şinanari diyerek şöhret olmuştu: Tanıdınız mı bu ünlü şarkıcıyı

Takvimler 1995 yılını gösteriyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan 23 yaşındaki gencecik bir şarkıcı Sana Sahibim adlı şarkıyla bir anda müzik piyasasında yıldız gibi parladı.

Hürriyet Haber
26.04.2018 - 13:56 | Son Güncelleme:
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Şinanari diyerek şöhret olmuştu: Tanıdınız mı bu ünlü şarkıcıyıNext

Sonra şarkılar şarkıları, albümler albümleri kovaladı. Özellikle Şinanari adlı şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vurdu. O genç kız Türkiye'nin en ünlü şarkıcılarından biri haline geldi.

Sonra bir süre kameralardan uzak kaldı. Şimdi ise 45 bambaşka bir görüntüyle yeniden sevenlerinin karşısında. Hatırladınız mı bu ünlü şarkıcının kim olduğunu?

Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv, Instagram

Etiketler: pınar dilşeker , çetin yılmaz , şinanari

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