Şimşek yurt dışında göreve gidiyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) geliştirdiği Şimşek Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi, ilk kez yurt dışında kullanılacak.Şimşek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava savunma birliklerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2009 yılında başlatılan araştırma ve geliştirme projesi sonunda özgün olarak tasarlandı. Söz konusu sistemle karadan havaya ve havadan havaya füze sistemlerinin kilitleme ve atış eğitimleri uygun maliyetle yapılabiliyor.
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