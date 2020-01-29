Haber Giriş: 29 Ocak 2020 - 11:13,
Simge Fıstıkoğlu'ndan 16 ay sonra müjdeli haber
İlk bebeğini eylül 2018'de kucağına almıştı...
"Artık geri sayım! Allah nasip ederse büyüyecek ailemiz. Çok ama çok heyecanlıyım. Son haftalara kadar işime devam edebilmeyi umuyordum fakat bebeğim, bedenim ve doktorum istirahat etmemi söylüyor bana... Önce ayağımı kırmam, ardından gelen (ve korkutan) bazı uyarılar nedeniyle biraz erkenden çıkmak zorunda kaldım doğum iznine... Umarım en kısa zamanda sağlıkla, huzurla, iyi haberlerle buluşabiliriz."
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