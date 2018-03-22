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Şimdilik tatil bitti

Geçen yılın çoğunluğunu dünyayı gezerek geçiren Brook için şimdilik tatil bitti.

Hürriyet Haber
22.03.2018 - 15:07 | Son Güncelleme:
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Şimdilik tatil bittiNext

Kelly Brook, önceki gün sevgilisi Jeremy Parisi ile birlikte Londra'da görüntülendi. 38 yaşındaki Brook ve sevgilisi Parisi, ITV Stüdyoları'ndan çıkarken görüntülendi. Brook, düzenlenen panelde moderatörlük yaptı. Brook, stüdyo çıkışı fotoğrafını çeken gazetecilere gülümseyerek aracına bindi ve evinin yolunu tuttu. 

Fotoğraflar: Backgrid UK

Etiketler: kelly brook , jeremy parisi , stüdyo

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