Şimdilik tatil bitti

Kelly Brook, önceki gün sevgilisi Jeremy Parisi ile birlikte Londra'da görüntülendi. 38 yaşındaki Brook ve sevgilisi Parisi, ITV Stüdyoları'ndan çıkarken görüntülendi. Brook, düzenlenen panelde moderatörlük yaptı. Brook, stüdyo çıkışı fotoğrafını çeken gazetecilere gülümseyerek aracına bindi ve evinin yolunu tuttu.
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