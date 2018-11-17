Yıllar önce mezbahada çalışıyordu, sonra sesiyle servet kazandı
En büyük hayali oyuncu olmaktı. Bu uğurda her şeyi göze almaya da kararlıydı. Sonunda hayaline uzanan yolda önemli bir adım attı ve eğitim alacağı okula girdi. Fakat ailesinin yeterli parası yoktu ve o eğitimini tamamlayabilmek için çalışıp para kazanmak zorundaydı.
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