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Yıllar önce mezbahada çalışıyordu, sonra sesiyle servet kazandı

En büyük hayali oyuncu olmaktı. Bu uğurda her şeyi göze almaya da kararlıydı. Sonunda hayaline uzanan yolda önemli bir adım attı ve eğitim alacağı okula girdi. Fakat ailesinin yeterli parası yoktu ve o eğitimini tamamlayabilmek için çalışıp para kazanmak zorundaydı.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA

Hürriyet Haber
17.11.2018 - 10:41 | Son Güncelleme:
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Yıllar önce mezbahada çalışıyordu, sonra sesiyle servet kazandıNext

Etiketler: ünlülerin eski işleri , ünlüler ve eski işleri , Hollywood

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