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O fotoğraf hala duruyor muydu David?

Sosyal medya artık giderek geçmişe özlem duyanların bu duygusunu azaltabilecekleri bir yer haline geldi. Özellikle de günümüz ünlülerin ya da gösteri dünyasının bir dönemine damga vuran kişilerin az görülen fotoğraflarının paylaşıldığı hesaplar.

Hürriyet Haber
22.06.2018 - 12:26 | Son Güncelleme:
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O fotoğraf hala duruyor muydu DavidNext

 İşte bunlardan biri de "velvetcoke" adlı hesap. Hollywood ünlülerinin artık mazide kalan görüntüleri bu hesabı takip eden 400 bin kişiyi peşinden sürüklüyor.

Etiketler: instagram , hollywood

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