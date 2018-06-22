O fotoğraf hala duruyor muydu David?

Sosyal medya artık giderek geçmişe özlem duyanların bu duygusunu azaltabilecekleri bir yer haline geldi. Özellikle de günümüz ünlülerin ya da gösteri dünyasının bir dönemine damga vuran kişilerin az görülen fotoğraflarının paylaşıldığı hesaplar.
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