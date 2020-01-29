Haber Giriş: 29 Ocak 2020 - 11:18,
Sıla, Demet Akalın'ı sosyal medyadan sildi! Ünlü şarkıcıdan açıklama geldi
Sıla, şef Hazer Amani ile nikah masasına oturduktan sonra sosyal medya hesabında temizliğe girdi. Arasından su sızmadığı Demet Akalın’ı tek kalemde sildi.
Şarkıcı Sıla geçtiğimiz günlerde Hazer Amani ile mutluluğa ‘evet’ demişti. Çok konuşulan düğünün ardından Sıla son hamlesi ile şaşırttı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabına girdi, eski arkadaşlarını teker teker sildi. Bu temizlikten Demet Akalın da nasibini aldı. Sıla’nın Demet Akalın’ı neden sildiği ise öğrenilemedi.
Şarkıcı Sıla geçtiğimiz günlerde Hazer Amani ile mutluluğa ‘evet’ demişti. Çok konuşulan düğünün ardından Sıla son hamlesi ile şaşırttı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabına girdi, eski arkadaşlarını teker teker sildi. Bu temizlikten Demet Akalın da nasibini aldı. Sıla’nın Demet Akalın’ı neden sildiği ise öğrenilemedi.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına bağlanan Demet Akalın, merak edilen sorunun cevabını verdi.İşte Demet Akalın’ın açıklamalarından satır başları…
Ben o kızı seviyorum, tamamıyla eşiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ben sosyal medya hesabımda şef Danilo’yu paylaştım belki ona kızmıştır bilemiyorum. Sıla’yı arayıp ‘beni neden takipten çıkardın’ diye de sormadım. Sormam da… Beni sosyal medyadan silmesi ona olan sevgimi azaltmaz seviyorum çünkü kızı…
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