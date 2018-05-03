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Sıfır makyaj Gizem!

Onları düzgünce yapılmış saçları, usta işi makyajlarıyla görmeye öylesine alışmışız ki belki de doğal halleriyle sokakta yanımızdan geçip gitseler bazılarını tanıyamayız bile. İşte ünlülerin doğal halleri.

Hürriyet Haber
03.05.2018 - 08:07 | Son Güncelleme:
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Sıfır makyaj GizemNext

Oyuncu Gizem Karaca, makyajsız fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Etiketler: makyajsız ünlüler , onları bir de makyajsız görün , instagram

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