Haber Giriş: 23 Ocak 2020 - 07:53,
Sıfır makyaj İrem Sak: Bu benim suçum!
Onları düzgünce yapılmış saçları, usta işi makyajlarıyla görmeye öylesine alışmışız ki belki de doğal halleriyle sokakta yanımızdan geçip gitseler bazılarını tanıyamayız bile.
İrem Sak önceki gün Akmerkez’deydi. Makyajsız görüntülenen oyuncu, gülerek “Makyaj yapmadan çıkmak benim suçum” dedi.
Uzun süredir hayatında kimse olmayan Sak, hayalindeki erkeğin nasıl biri olduğu sorulunca önce “Hayatıma girecek kişi, insan olsun, dünya vatandaşı olsun yeter. Daha doğrusu nefes alsın yeter. Tek kriterim bu” diye espri yaptı, ardından şöyle konuştu: “Sevgiliye muhtaç değilim. Beni benden daha çok mutlu edebilecek biri olursa olur.”
Deniz BOY
AVM’de kısa bir tura çıkan Müjde Ar, alışveriş sonrası sevenleriyle fotoğraf çektirip, sohbet etti. Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan usta oyuncunun sıfır makyaj hali dikkatlerden kaçmadı.
“Söylenecek çok bir şey yok. Hayırlısı. Şu an dinleniyorum. Ama kendimi nadasa bırakmak gibi bir durumum yok. Güzel bir proje gelirse hemen başlayabilirim.”
Burçin Terzioğlu'nun makyajsız hali dikkatlerden kaçmadı...
Sertab Erener, “Ben ünlü falan değilim. Fotoğrafları silin. Önce gelip benden fotoğraf isteyin. İzin almadan niye çekiyorsunuz? Burada yoldan geçeni böyle çekin bakalım size ne yapacaklar? Beni çekmeyin kardeşim. Ben ünlü değilim. Önce bunu öğrenin. Hemen silin beni de hemen” diyerek muhabirlere bağırdı.
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