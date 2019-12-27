Haber Giriş: 27 Aralık 2019 - 08:08,
Sıfır makyaj Burçin!
Onları düzgünce yapılmış saçları, usta işi makyajlarıyla görmeye öylesine alışmışız ki belki de doğal halleriyle sokakta yanımızdan geçip gitseler bazılarını tanıyamayız bile.
Burçin Terzioğlu, önceki gün Akmerkez’deydi. Ünlü oyuncu, başrolü Engin Altan Düzyatan’la paylaştığı “Kurşun” dizisinin erken final yapmasıyla ilgili sorulara yanıt verdi.
Onları düzgünce yapılmış saçları, usta işi makyajlarıyla görmeye öylesine alışmışız ki belki de doğal halleriyle sokakta yanımızdan geçip gitseler bazılarını tanıyamayız bile.
İşte ünlülerin doğal halleri.
Sertab Erener, “Ben ünlü falan değilim. Fotoğrafları silin. Önce gelip benden fotoğraf isteyin. İzin almadan niye çekiyorsunuz? Burada yoldan geçeni böyle çekin bakalım size ne yapacaklar? Beni çekmeyin kardeşim. Ben ünlü değilim. Önce bunu öğrenin. Hemen silin beni de hemen” diyerek muhabirlere bağırdı.
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