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Haber Giriş: 16 Ocak 2020 - 08:00, /

Siena Leyla alışverişte!

Tülin Şahin ve eşi Pedro de Noronha, önceki gün 3 aylık bebekleri Siena Leyla ile Akmerkez’deydi. Çift, kızları için alışveriş yaptı.

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1MUTLU AİLE POZU

MUTLU AİLE POZU

Ünlü manken Tülin Şahin, önceki akşam Portekizli eşi Pedro de Noronha ve 3 ay önce dünyaya gelen minik kızı Siena Leyla ile Etiler Akmerkez’deydi.

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Bebek bezi ve bebek bakım ürünleri alan çift, objektiflere kızlarıyla birlikte poz verdi.

3TÜLİN MUHTEŞEM ANNE

TÜLİN MUHTEŞEM ANNE

İlk kez muhabirlerin sorularını yanıtlayan Pedro de Noronha heyecanlıydı. Türkçe dersi aldığını söyleyen Noronha, “Eşiniz veya Türkiye hakkında ne söylemek istersiniz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Türkiye’yi çok seviyorum. Eşim de muhteşem, harika bir anne.”

4BAKICI İSTEMİYOR

BAKICI İSTEMİYOR

Tülin Şahin verdiği bir röportajda bebeğinin her şeyiyle kendisi ilgilenmek istediğini söylemişti, 'Herkes dadı tutmamı tavsiye ediyor. Ama ihtiyacım yok. Sadece geceleri biraz uykusuz kalıyorum. Onu da hiç dert etmiyorum. Gündüz birlikte uyuyoruz. Zaten Pedro, İstanbul’da olduğu zamanlar bana çok yardım ediyor'

5KIZININ GELECEĞİNİ GÜVENCE ALTINA ALDI

KIZININ GELECEĞİNİ GÜVENCE ALTINA ALDI!

Tülin Şahin, kızı Siena Leyla’nın kordon kanı ve göbek kordonunu saklattı. Şahin, “Kızımızın geleceğini ve sağlığını güvence altına almak istedik. Malum; kök hücreler, farklı dokulara dönüşme yeteneğine sahip olduğundan dolayı, hasarlı organların iyileşmesini sağlayabiliyorlar” açıklamasını yaptı.

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