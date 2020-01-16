Siena Leyla alışverişte!

BAKICI İSTEMİYOR Tülin Şahin verdiği bir röportajda bebeğinin her şeyiyle kendisi ilgilenmek istediğini söylemişti, 'Herkes dadı tutmamı tavsiye ediyor. Ama ihtiyacım yok. Sadece geceleri biraz uykusuz kalıyorum. Onu da hiç dert etmiyorum. Gündüz birlikte uyuyoruz. Zaten Pedro, İstanbul’da olduğu zamanlar bana çok yardım ediyor'