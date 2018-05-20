15 dakika yağdı, Ankara'yı vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün saat 15.30 ila 17.30 arası Ankara genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurmuştu. 15 dakikalık şiddetli yağış ve dolu Ankara'yı vurdu. Yollar, araçlar sular altında kaldı. Kızılay'da alt geçitte mahsur kalan vatandaşlar merdivenlerle yukarı çıkarıldı.
Gökhan CEYLAN - Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - AA - İHA
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