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'2,5 yıl şiddet gördüm... Dibe vurdum!'

Geçmişte şiddet gördüğünü itiraf eden ve bunu da kendi adını taşıyan kitabında okurlarıyla paylaşan Bennu Gerede, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Ünlü fotoğrafçı, merak edilenleri canlı yayında anlattı.

Hürriyet Haber
24.04.2019 - 12:11 | Son Güncelleme:
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2,5 yıl şiddet gördüm... Dibe vurdumNext

- Maalesef bu kötülükleri yaşadım. Çok uzun zaman sürdü bu gücümü geri kazanmak. İnsanlar bunu paylaşmak istemiyor. Kendimize bile itiraf edemiyoruz. İnsan utanıyor. Tam utanç da değil. Normalmiş gibi bir şeyin içine giriyorsun. Çıkmak çok da zor oluyor. Allah'tan kendimle çok çalıştım. Bir sürü ders de aldım.

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