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Sibel ortaya çıktı

Bir süre önce sosyal medya paylaşımlarına yöneltilen eleştiriler yüzünden Türk kullanıcılara "takip yasağı" getiren Sibel Kekilli ortaya çıktı.

Hürriyet Haber
17.11.2018 - 11:59 | Son Güncelleme:
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Sibel ortaya çıktıNext

Fatih Akın'ın yönettiği Duvara Karşı filmiyle adını duyuran ve kariyeri Hollywood'a çok izlenen Taht Oyunları (Game of Thrones) dizisine kadar uzanan Kekilli, Almanya'nın en saygın ödüllerinden biri olan Bambi Ödülleri gecesinin konukları arasında yer aldı. Altın rengi bir kemerle tamamladığı siyah elbisesiyle siyah halıya çıkan Kekilli, fotoğrafçılara uzun uzun poz verdi.

FOTOĞRAFLAR: GETTY IMAGES, AP; AFP

Etiketler: bambi ödülleri , penelope cruz

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