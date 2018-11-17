Sibel ortaya çıktı

Fatih Akın'ın yönettiği Duvara Karşı filmiyle adını duyuran ve kariyeri Hollywood'a çok izlenen Taht Oyunları (Game of Thrones) dizisine kadar uzanan Kekilli, Almanya'nın en saygın ödüllerinden biri olan Bambi Ödülleri gecesinin konukları arasında yer aldı. Altın rengi bir kemerle tamamladığı siyah elbisesiyle siyah halıya çıkan Kekilli, fotoğrafçılara uzun uzun poz verdi.
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