Sibel Can ve Hakan Ural aynı anda bu pozu paylaştı

1988 ile 1999 yılları arasında evli kalan Sibel Can ve Hakan Ural yollarını yıllar önce ayırmalarına rağmen aralarındaki dostluk sürüyor. İki çocuğu olan eski çift, zaman zaman görüşüyor. Can ve Ural'ın dün Instagram'da paylaştığı bir fotoğraf da çok konuşuldu.
Fotoğrafta Sibel Can ile Hakan Ural'ın evliliğinden dünyaya gelen çocukları Melisa ile Engin Can, diğer kardeşleriyle objektife poz veriyor.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.