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Sibel Can ve Hakan Ural aynı anda bu pozu paylaştı

Bir zamanlar evli olan ünlü çift, hem kendi evliliklerinden hem de daha sonraki evliliklerinden dünyaya gelen çocuklarının pozunu Instagram'da paylaştı.

Hürriyet Haber
25.08.2018 - 09:14 | Son Güncelleme:
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Sibel Can ve Hakan Ural aynı anda bu pozu paylaştı Next

1988 ile 1999 yılları arasında evli kalan Sibel Can ve Hakan Ural yollarını yıllar önce ayırmalarına rağmen aralarındaki dostluk sürüyor. İki çocuğu olan eski çift, zaman zaman görüşüyor. Can ve Ural'ın dün Instagram'da paylaştığı bir fotoğraf da çok konuşuldu.

Fotoğrafta Sibel Can ile Hakan Ural'ın evliliğinden dünyaya gelen çocukları Melisa ile Engin Can, diğer kardeşleriyle objektife poz veriyor.

Fotoğraflar: Instagram

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