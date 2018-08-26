AltÄ± Ã§ocuklarÄ±nÄ±n velayeti konusunda hala bir sonuca varamayan Brangelina iÃ§in ortaya atÄ±lan iddialarÄ±n birinin ateÅŸi sÃ¶nmeden bir diÄŸeri devreye giriyor.Ama son olarak ortaya atÄ±lan bir iddia var ki hemen her ÅŸeyi gÃ¶lgede bÄ±rakÄ±yor.
FotoÄŸraflar: Backgrid UK, Backgrid USA, HÃ¼rriyet ArÅŸivÂ
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