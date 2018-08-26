Ara
MENÃœ
Haberler >Kelebek >Magazin>Shiloh Jolie Pitt hakkÄ±nda ÅŸoke eden iddia: HakkÄ±nÄ±zdaki bütün gerçeÄŸi anlatacaÄŸÄ±m

Shiloh Jolie Pitt hakkÄ±nda ÅŸoke eden iddia: HakkÄ±nÄ±zdaki bütün gerçeÄŸi anlatacaÄŸÄ±m

Bir zamanlarÄ±n rÃ¼ya Ã§ifti Brad Pitt ve Angelina Jolie arasÄ±ndaki sular bir tÃ¼rlÃ¼ durulmak bilmiyor.

HÃ¼rriyet Haber
26.08.2018 - 13:07 | Son GÃ¼ncelleme:
1 / 14
Shiloh Jolie Pitt hakkÄ±nda ÅŸoke eden iddia: HakkÄ±nÄ±zdaki bÃ¼tÃ¼n gerÃ§eÄŸi anlatacaÄŸÄ±mNext

AltÄ± Ã§ocuklarÄ±nÄ±n velayeti konusunda hala bir sonuca varamayan Brangelina iÃ§in ortaya atÄ±lan iddialarÄ±n birinin ateÅŸi sÃ¶nmeden bir diÄŸeri devreye giriyor.Ama son olarak ortaya atÄ±lan bir iddia var ki hemen her ÅŸeyi gÃ¶lgede bÄ±rakÄ±yor.

FotoÄŸraflar: Backgrid UK, Backgrid USA, HÃ¼rriyet ArÅŸivÂ

Etiketler: Shiloh Jolie Pitt

En Yeni Kelebek Galeriler

Shiloh Jolie Pitt hakkÄ±nda ÅŸoke eden iddia: HakkÄ±nÄ±zdaki bütün gerçeÄŸi anlatacaÄŸÄ±m

Shiloh Jolie Pitt hakkÄ±nda ÅŸoke eden iddia: HakkÄ±nÄ±zdaki bütün gerçeÄŸi anlatacaÄŸÄ±m

Ünlü ismin bilinmeyen hayatÄ±: Ayda 1.500 lira harcÄ±yorum cebimde 50 lirayla geziyorum

Ünlü ismin bilinmeyen hayatÄ±: Ayda 1.500 lira harcÄ±yorum cebimde 50 lirayla geziyorum

Bu kez bikini giydi

Bu kez bikini giydi

"Dünya ne kadardÄ±" dedim "mavi kadardÄ±" dedi: BaÅŸak Dizer'den ÅŸiirli aÅŸk paylaÅŸÄ±mÄ±

"Dünya ne kadardÄ±" dedim "mavi kadardÄ±" dedi: BaÅŸak Dizer'den ÅŸiirli aÅŸk paylaÅŸÄ±mÄ±

Amerika'da evlendi, Ä°stanbul'da düÄŸün yaptÄ±

Amerika'da evlendi, Ä°stanbul'da düÄŸün yaptÄ±

BebeÄŸin gelmesine kaç ay kaldÄ±!

BebeÄŸin gelmesine kaç ay kaldÄ±!

Bize ihanet ettin Cem!

Bize ihanet ettin Cem!

Büyük aÅŸk bitti!

Büyük aÅŸk bitti!

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n yeni kalecisine büyük ilgi! KÄ±vanç mÄ± o?

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n yeni kalecisine büyük ilgi! KÄ±vanç mÄ± o?

HÃ¼rriyete Reklam Ver
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, Kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
  • HÃ¼rriyet Emlak
  • HÃ¼rriyet Oto
  • YenibiriÅŸ
  • Yakala.co
  • HÃ¼rriyet TV
  • HÃ¼rriyet Aile
  • Mahmure
Â© Copyright 2018 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžHÃ¼rriyet KurumsalBize UlaÅŸÄ±nYatÄ±rÄ±mcÄ± Ä°liÅŸkileri